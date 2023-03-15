Казахстанский авторынок в феврале 2023 года вырос на 69%

В Казахстане по итогам февраля продано 12 405 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 69,1% выше показателя годичной давности. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за два первых месяца 2023 года жители республики приобрели 23 547 машин – в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают в АКАБ, с начала года казахстанский авторынок продолжает стремительно укрупняться, проблемы с логистикой и дефицитом полупроводников постепенно уходят на второй план. Производство автомобилей в стране растет, активизировались импортеры китайских брендов.

Лидером на казахстанском авторынке в последнем зимнем месяце остается Chevrolet, результат которой составил 3 612 автомобилей (рост в 4,3 раза). Второе место сохраняет Hyundai, увеличившая реализацию на 55,4% до 3 458 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 1 815 экземпляров (рост в 2,2 раза). Далее следует Toyota с показателем 873 проданных машины (-8,5%). Как отмечается, возвращение в модельную линейку кроссовера RAV4 позитивно сказалось на продажах марки в феврале. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Chery, чьи дилеры реализовали 667 автомобилей.

Фото: toyotakz.com