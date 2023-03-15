Кроссвэн Kia Carens появился в России за 3,7 млн рублей

На российском авторынке появился новый кроссвэн Kia Carens, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 670 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 115 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. Посадочная формула – 2+3+2.
В оснащение Kia Carens, помимо прочего, входят система доступа без ключа, люк, светодиодные фары, кожаный салон, камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, обогрев зеркал.
Колесная база кроссвэна составляет 2780 мм, общая длина – 4540 мм. Стоит отметить, что Carens на 85 мм выше Seltos, этот параметр равен 1700 мм, а ширина у моделей одинаковая – 1800 мм. Клиренс кроссвэна составляет 195 мм.
Фото: Kia