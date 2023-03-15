АВТОВАЗ запустил собственную программу утилизации, которая действует при сдаче автомобиля, выходящего из эксплуатации, в зачет стоимости нового автомобиля семейства LADA Granta. При этом выгода при покупке новой LADA Granta 2023 года выпуска составляет 70 тыс. рублей, при покупке LADA Granta 2022 года – 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Одним из условий программы утилизации LADA является то, что сдаваемый дилеру автомобиль должен быть не младше 8 лет, и находиться в собственности не менее года. При этом у автомобиля должны присутствовать основные конструктивные элементы, обеспечивающие передвижение (кузов, двигатель, колеса, органы управления и др.). В дальнейшем сданный автомобиль будет отправляться на утилизацию в уполномоченные организации.

Напомним, с 1 марта 2023 года АВТОВАЗ повысил цены на автомобили LADA в среднем на 2%, выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе очередного мониторинга прайс-листов. Повышение касается как поставленных дилеру машин, так и неоплаченных автомобилей. Так, LADA Granta с кондиционером с 1 марта стала дороже на 20 тыс. рублей и теперь седан этой модели стоит от 755,9 тыс. рублей. Между тем, АВТОВАЗ сократил линейку комплектаций кросс-универсала LADA Granta Cross, исключив из нее самую базовую версию – Classic’22. Все версии семейства LADA Granta в настоящее время оснащаются только 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По итогам первых двух месяцев 2023 года в России было продано 27050 автомобилей LADA Granta, что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» остается самой популярной моделью на российском авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в рамках 5-го юбилейного Международного фестиваля скорости «Байкальская миля 2023» представил новую версию LADA Granta Sport, которая впервые получила кузов «лифтбек». Автомобиль отличается спортивными элементами дизайна. Под капотом – более мощный мотор со спортивными калибровками. Более жесткая и короткоходная подвеска позволила улучшить управляемость.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ