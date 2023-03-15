Доля электромобилей на рынке Узбекистана в 2022 году составила около 2%

По данным Центра экономических исследований и развития (ЦЭИР), в 2022 году продажи легковых электромобилей в Узбекистане выросли в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом – с 1,7 тыс. до 5,9 тыс. единиц. Таким образом, доля электромобилей в общих продажах новых машин увеличилась до 1,9%.

В январе 2023 года продажи электромобилей в республике составили 431 единицу, что на 85% больше, чем в январе 2022 года (233 шт.). Продажи электромобилей от общих продаж новых машин в январе составили 1,8%.

Растущий спрос на электромобили обусловлен освобождением электромобилей от уплаты таможенной пошлины, акцизного налога и транспортных сборов.

По оценкам ЦЭИР, прогнозируется дальнейший рост рынка электромобилей в Узбекистане за счёт предпринимаемых правительством мер. В частности, предусмотрена поддержка организации отечественного производства электромобилей и запасных частей, а покупателям будет выплачиваться компенсация на покрытие процентов по кредиту на покупку отечественных электромобилей.

Кроме того, с целью стимулирования производства электромобилей, в Узбекистане в 2023 – 2025 гг. планируется приобретение электромобилей государственными органами, местными хокимиятами и предприятиями, государственная доля в которых не превышает 50%.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – читайте в "Календаре новинок".

Фото: АВТОСТАТ