Альфа-Лизинг предложил скидки на УАЗ «Профи» и «Патриот»

Альфа-Лизинг и УАЗ перезапустили льготную программу прошлого года. В марте бизнес снова может взять УАЗ «Профи» и «Патриот» в лизинг со скидкой до 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Альфа-Лизинга.

Узнать размер скидки на каждую модификацию УАЗ «Профи» и «Патриот» и оставить заявку можно в личном кабинете или на сайте Альфа-Лизинга. Для оформления договора потребуются всего два документа: анкета и копия паспорта руководителя. Срок лизинга составит от 12 до 59 месяцев, а аванс может быть от 0%.

Также в честь своего 25-летия Альфа-Лизинг дарит скидку 50% на топливо всем, кто подал заявку с 13 до 31 марта 2023 года, и затем в течение месяца заключил договор лизинга и оплатил аванс.

Фото: УАЗ