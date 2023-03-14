Совет директоров АВТОВАЗа утвердил стратегию развития

Совет директоров АВТОВАЗа на прошедшем заседании утвердил основные направления развития компании, которые лягут в основу обновленной «Стратегии развития – 2030». Ожидается, что этот документ будет финализирован в четвертом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, «Стратегия развития – 2030» АВТОВАЗа разрабатывается во исполнение государственной Стратегии развития автопрома, которая была утверждена Правительством РФ в конце 2022 года. В основе государственного подхода к индустрии лежат принципы удовлетворения российского рынка высоко-локализованными автомобилями, обеспечение технологического суверенитета, рост доли автомобильной промышленности в ВВП страны, а также повышение конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке и развитие экспорта.

Для выполнения этих целей стратегия развития АВТОВАЗа будет содержать комплекс решений и действий по пяти основным направлениям: занятие АВТОВАЗом доминирующего положения на российском рынке; расширение продуктовой линейки, в том числе за счет развития собственных платформ; достижение технологического суверенитета, в первую очередь по критически важным технологиям и компонентам; развитие экспортных продаж и увеличение количества рынков присутствия LADA, в том числе с помощью локальных и глобальных партнеров; сохранение рентабельности бизнеса и достижение финансовой устойчивости АВТОВАЗа, в том числе за счет погашения значительных кредитных обязательств, выданных в период управления компанией иностранным акционером – Альянсом Renault-Nissan.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», согласно утвержденному Советом директоров плану, в 2023 году АВТОВАЗ должен выпустить 401,6 тыс. автомобилей LADA, в том числе до 100 тысяч рестайлинговых машин Vesta. В планах предприятия – поставить на экспорт до 20 тыс. автомобилей LADA. Основными внешними рынками для АВТОВАЗа в 2023 году останутся Белоруссия и Казахстан, а также некоторые другие страны СНГ. При этом планируется начать освоение новых рынков сбыта, таких как Африка, Латинская Америка и Ближний Восток.

Во втором полугодии 2023 года АВТОВАЗ планирует запустить производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Это будут новые модели под брендом LADA в сегментах С и D, включая кроссоверы и седаны. По неофициальным данным, одной из них станет локализованный среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T77. В настоящее время АВТОВАЗ ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами, которые находятся на финальной стадии, и, возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. По итогам 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В 2025 – 2027 годах производство на предприятии может составить до 50 – 70 тыс. машин в год при наличии позитивного тренда на рынке.

Кроме того, в конце года на предприятии «ЛАДА Ижевск» планируется выпустить опытную партию электромобиля e-Largus. А серийное производство этой модели, как ожидается, начнется в начале 2024-го.

Вместе с тем АВТОВАЗ продолжает разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO, которое будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-версия. Производство новинки должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta. Также АВТОВАЗ рассматривает возможность разработки нового полноприводного кроссовера LADA – решение о запуске такой модели будет приниматься Советом директоров компании в 2023 году.

Фото: АВТОВАЗ