Половина электромобилей, проданных в России – китайского производства

За два месяца 2023 года в нашей стране было реализовано 909 новых электромобилей, причем почти половину (49,4%) из них произвели в Китае. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Среди электрокаров китайского производства наибольшей популярностью у россиян пользуется продукция Volkswagen (выпускается на совместных предприятиях в КНР), Voyah и BYD. По итогам января – февраля нынешнего года новые электромобили китайской сборки были проданы в РФ в количестве 449 экземпляров – в 14 раз больше, чем за тот же период 2022-го.

Каждый четвертый реализованный электрокар был произведен в России, что составляет 225 единиц. И здесь, конечно, выделяется бренд Evolute. На долю электромобилей американской сборки (91 шт.) приходится 10% от общего объема, а лидирует тут Tesla.

Электрокары, выпущенные в Германии (85 шт.), заняли 9,4% в структуре российских продаж. Доля каждой из оставшихся стран производства составила менее 3%.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ