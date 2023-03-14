Российские дилеры привезут абсолютно новые автомобили

Российские дилеры этой весной планируют привезти по параллельному импорту новые для нашей страны автомобили. Среди них – электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, также в продаже появятся ранее официально не ввозившиеся большими партиями модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11, рассказали агентству «РИА Новости» участники рынка.

Как отмечает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, восстановлению рынка будет способствовать увеличение поставок новых моделей в Россию. клиенты продолжают интересоваться моделями китайских производителей и поставляемыми по параллельному импорту новинками. Причем на многие автомобили, которые ранее не были представлены в России, наблюдается повышенный спрос.

Фото: «КЛЮЧАВТО»