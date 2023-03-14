АВТОВАЗ сократил состав совета директоров после ухода Renault из России

Совет директоров АВТОВАЗа, который в 2022 году покинули представители Renault после выхода французской компании из капитала предприятия, сократился с 15 до 7 членов, следует из отчетности компании.

Как пишет агентство «Интерфакс», председателем совета с июня прошлого года является вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его заместителем – гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. В совет директоров также входят президент АВТОВАЗа Максим Соколов, бывший руководитель ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, глава совета ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» Эдуард Вайно, директор департамента конверсионной деятельности «Ростеха» Максим Нагайцев и глава профсоюза АВТОВАЗа Сергей Зайцев.

Сразу после того, как Renault в мае 2022 года закрыла сделку по уходу из РФ, передав свою долю в АВТОВАЗе в пользу ФГУП «НАМИ», совет директоров покинули восемь представителей французского концерна: бывший председатель совета, исполнительный вице-президент группы Renault Дени Ле-Вот, старший вице-президент Renault Лоран Дави, вице-президент бизнес-подразделения Dacia-LADA Лионель Жайе, директор по партнерству и управлению Renault s.a.s. региона Евразия Филипп Жеоль, вице-президент по корпоративному финансированию Тьерри Конье, тогда еще президент АВТОВАЗа Николя Мор, вице-президент по производству силовых агрегатов Жером Муанар и тогдашний гендиректор ЗАО «Рено Россия», переданного Москве и ныне переименованного в автозавод «Москвич», Ян Птачек.

До середины прошлого года их заменили семеро российских управленцев: вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак, вице-президент по персоналу и социальной политике компании Дмитрий Михайленко, исполнительный вице-президент по инжинирингу Евгений Шмелев, исполнительный директор Государственного научного центра ФГУП «НАМИ» Антон Жилинский и начальник управления по работе с корпоративными клиентами центра Денис Касьяненко, а также гендиректор ООО «Фибет-НАМИ Передовой Инжениринг» Алексей Пацев и исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок АВТОВАЗа Михаил Рябов.

Все семеро к началу июня 2022 года покинули совет. Помимо них из его состава также выбыли четыре других члена, занимавшие кресла еще до ухода Renault. В частности, замгендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов, директор по правовому обеспечению «Ростеха» Павел Осин, председатель совета директоров АО «РТ-Инвест» Сергей Скворцов и первый зампредседателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

Таким образом, численность совета директоров АВТОВАЗа на начало прошлого года состоявшего из 15 членов, к 2023 году сократилась до 7 человек. Акционерами АВТОВАЗа после ухода Renault из РФ являются ФГУП «НАМИ» (67,7%) и госкорпорация «Ростех» (32,3%), контролирующие компанию через ООО «Лада Авто Холдинг».

Фото: АВТОВАЗ