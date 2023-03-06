Кроссовер Lincoln Corsair стал доступен для покупки в России

Российские дилеры начали продажи нового кроссовера Lincoln Corsair, который официально в нашей стране не представлен.

Как пишет «Газета.Ru», дилер из Хабаровска выставил Lincoln Corsair за 6 млн рублей. Компания из Москвы просит за этот автомобиль уже 6,5 – 8,6 млн руб. Конечная цена машины зависит от комплектации и набора опций.

Кроссовер Corsair построен на базе модели Ford Kuga. Это самый маленький автомобиль в линейке Lincoln. Его длина составляет 4587 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1630 мм. Машина комплектуется гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового мотора мощностью 266 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробки передач и двух электродвигателей. Также модель доступна с двумя обычными ДВС мощностью 253 и 284 л.с. соответственно.

В оснащение Lincoln Corsair, помимо прочего, входят система автоматического торможения с возможностью обнаружения пешеходов, мониторинг «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, камера заднего вида, система автоматической парковки.

Фото: Lincoln