Кроссовер Volkswagen Taigo появился в России

На российском авторынке появился новый кроссовер Volkswagen Taigo, который официально в нашей стране не представлен. Цены на новинку варьируются от 4 млн 210 тыс. рублей до 4 млн 870 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.
Кроссовер Volkswagen Taigo, как и Polo с T-Cross, создан на платформе MQB-A0 и имеет следующие габариты: длина – 4266 мм, ширина – 1757 мм, высота – 1493 мм, размер колесной базы – 2566 мм. На кроссовере применяются передние стойки McPherson и задняя полузависимая подвеска.
Интерьер у Taigo почти такой же, как у соплатформенных моделей T-Cross и Polo. В базовой комплектации кроссовер имеет полностью светодиодные фары и оснащается комплексом систем превентивной безопасности, которые соответствуют второму уровню автопилота по классификации SAE. Помимо прочего в обширном списке опций – медиакомплекс с 9,2-дюймовым экраном, порт беспроводной подзарядки смартфона, 18-дюймовые колеса и т.д.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился кроссовер Volkswagen T-Cross, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3,3 млн рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,4-литровый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым робот DSG и передним приводом.
Фото: Volkswagen