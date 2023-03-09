Кроссовер Volkswagen Taigo появился в России

На российском авторынке появился новый кроссовер Volkswagen Taigo, который официально в нашей стране не представлен. Цены на новинку варьируются от 4 млн 210 тыс. рублей до 4 млн 870 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.

Кроссовер Volkswagen Taigo, как и Polo с T-Cross, создан на платформе MQB-A0 и имеет следующие габариты: длина – 4266 мм, ширина – 1757 мм, высота – 1493 мм, размер колесной базы – 2566 мм. На кроссовере применяются передние стойки McPherson и задняя полузависимая подвеска.