Ford может отказаться от выпуска кроссоверов Escape и Edge

Американский автопроизводитель Ford может отказаться от кроссоверов Escape и Edge и заменить их электрокарами. По словам главы компании Джима Фарли, Ford планирует выйти из сегмента двухрядных массовых кроссоверов с двигателями внутреннего сгорания из-за недостаточно высоких продаж. Вместо этого производитель сосредоточится на коммерческих машинах, пикапах и более дорогих трехрядных моделях. Также в планах Ford, как и многих других автомобильных марок, – постепенная электрификация, что намекает на «батарейных» преемников для отправленных в отставку машин, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Ford Escape, известный за пределами США как Kuga, сменил поколение в 2019 году, а в 2022-м пережил плановое обновление. По неофициальным данным, модель будет снята с производства в 2025 году, а преемник появится в 2026-м.

Что касается Ford Edge, второе поколение кроссовера увидело свет в 2015 год, а через три года модель обновилась. Недавно в Китае дебютировал Edge с приставкой L, но уже с тремя рядами и «премиальными» опциями. Однако до США он вряд ли доберется: более вероятно, что устаревший внедорожник заменят некой «зеленой» моделью.

Фото: Ford