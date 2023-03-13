Новый седан OMODA S5 появится в России в ближайшие два месяца

Новый седан OMODA S5 появится в продаже у российских дилеров в конце апреля или начале мая. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в пресс-службе марки, добавив, что автомобили поступят не только в свободную продажу, но и корпоративным клиентам. Очевидно, речь идет о таксомоторных и каршеринговых компаниях. При этом наряду со стандартной для них будет предложена более простая флит-версия OMODA S5.

Напомним, OMODA S5 уже сертифицирован в России. Согласно ОТТС, под капотом автомобиля будет установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с. (138 Нм), который работает в сочетании с вариатором. В списке оборудования OMODA S5 заявлены ABS, система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», датчики давления в шинах, климат-контроль с ручным или автоматическим управлением, подушки безопасности, аудиосистема, электростеклоподъемники, люк в крыше, обогревы руля, лобового стекла, зеркал и сидений, парктроники, кнопка запуска двигателя, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль и др.

Длина OMODA S5 составляет 4644 мм, ширина – 1814 мм, а высота – 1493 мм при колесной базе 2650 мм. Что касается подвески, спереди у седана стоят стойки «МакФерсон», а сзади – стандартная торсионная балка. При этом все колеса оснащены дисковыми тормозными механизмами.

Напомним, в настоящее время бренд OMODA представлен на российском рынке только кроссовером C5, который поступил в продажу в октябре 2022-го, а недавно получил новую модификацию с турбированным двигателем 1.6 TGDI мощностью 150 л.с. и полным приводом.

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Фото: Chery