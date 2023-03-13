Китайские автомобили третью неделю подряд являются самыми продаваемыми в РФ

Уже три недели подряд на российском рынке лидируют автомобили китайских брендов, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, за период с 6 по 13 марта (10-я неделя) 2023 года в России было реализовано 4784 новых легковых автомобиля китайских марок, что составляет 39,7% от общего объема. Второе место заняли отечественные автомобили (4392 шт.) с долей 36,4%. На третьем – «корейцы» (1245 шт.; 10,3%).

Впрочем, лидером среди брендов остается отечественная LADA (4131 шт.), доля которой на последней неделе составила 34,3%. За ней следуют сразу три китайских производителя – Chery (1353 шт.; доля – 11,2%), Haval (1196 шт.; 9,9%) и Geely (876 шт.; 7,3%). Замыкает первую пятерку корейская Kia (666 шт.; 5,5%). При этом в ТОП-10, наряду с Hyundai, Toyota и УАЗ, попали еще две марки из Поднебесной – EXEED и OMODA.

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в РФ по итогам 10-й недели образуют отечественные и китайские модели. Первенствует здесь снова LADA Granta, за которой следует внедорожник LADA Niva Travel. Лучшей иномаркой стал кроссовер Haval Jolion, сумевший на этот раз опередить Geely Coolray. Кроме них, сюда также попали LADA Niva Legend, OMODA C5, Chery Tiggo 4 PRO, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 7 PRO и Haval F7x.

Во сколько обходится содержание этих и других моделей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ