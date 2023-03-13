Автомобили Geely и EXEED начнут выпускать на новом заводе в Казахстане

Автомобили Geely и EXEED начнут выпускать на новом заводе в индустриальной зоне Алматы. Об этом сообщил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, по словам которого, проектная мощность будущего сборочного производства составит 80 тыс. машин в год, срок выхода на проектную мощность – 2027 год, инвестиции составят 72 млрд тенге (эквивалент 160 млн долларов).

Как пишет портал Motor.ru, Geely и EXEED – конкуренты на китайском рынке, а в Казахстане их объединил на одном заводе местный дистрибьютор Orbis Group. Стоит отметить, что в индустриальной зоне Алматы уже строится еще один мультибрендовый завод, где будут выпускать автомобили других китайских брендов – Chery, Changan и Haval. Совокупная производительность двух китайских мультибрендовых площадок –170 тыс. автомобилей в год. Емкость автомобильного рынка Казахстана по итогам 2022 года составила 124 тыс. машин. Поэтому новые автосборочные заводы будут ориентированы на экспорт. Компания Astana Motors, к примеру, 60% выпущенных автомобилей Chery, Haval и Changan казахстанской сборки намерена поставлять на внешние рынки, и ключевым из них может стать Россия.

На сегодняшний день в нашей стране китайские машины выпускаются пока на двух заводах. Это предприятие Haval в Тульской области, а также калининградский «Автотор», где недавно была налажена сборка автомобилей марки Kaiyi.

Фото: sinaimg.cn