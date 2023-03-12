Импорт автомобилей с пробегом в Россию вырос почти в 3 раза

По итогам двух месяцев 2023 года в нашу страну было ввезено 66,6 тыс. подержанных легковых машин. Как отметили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе прошедшего недавно онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», это в 2,8 раза больше, чем в январе – феврале прошлого года.

Из этого количества 35 тыс. единиц было импортировано в январе, а 31,6 тыс. штук – в феврале. При этом, если рассматривать февральский результат, то более половины (52,1%) автомобилей с пробегом прибыло из Японии. Примерно равные доли в структуре импорта б/у машин имеют Армения и Белоруссия (14,1% и 13,4% соответственно). На долю каждой из оставшихся стран пришлось менее 10%.

Эксперты агентства также обращают внимание на то, что рост объемов ввоза подержанных легковых автомобилей в Россию длится с мая прошлого года, когда был официально разрешен параллельный импорт.

Более подробно об этом и ситуации на рынке в конце зимы вы можете узнать после просмотра видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ