Названы премиальные кроссоверы и внедорожники с лучшей остаточной стоимостью

Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» не так давно были подведены итоги 9-й ежегодной премии «Residual value – 2023», в рамках которой были названы 3-летние кроссоверы и внедорожники с лучшей остаточной стоимостью в категории «Премиум».

Так, в премиальном сегменте SUV (C) лидером стал кроссовер Audi Q3, индекс остаточной стоимости которого равен 121,5%. А в сегменте SUV (D) это звание принадлежит внедорожнику Mercedes-Benz G-Class с результатом 143,4%.

Еще один представитель немецкого автопрома – кроссовер Porsche Cayenne – завоевал титул лидера по сохранности остаточной стоимости в сегменте SUV (E). Показатель этой модели составил 139,6%. А в сегменте SUV (F) первенствовал японский внедорожник – Lexus LX (133,9%).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», столь высокие показатели остаточной стоимости свидетельствуют о том, что владельцы этих машин сегодня могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены. И это связано с ростом цен на автомобили, который резко усилился весной прошлого года.

Подробная информация об итогах премии «Residual value – 2023» (сохранность остаточной стоимости) содержится здесь.

Фото: Mercedes-Benz