Стали известны регионы РФ с наибольшим парком электромобилей

По данным агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране зарегистрировано 20,66 тыс. легковых электромобилей (на 1 января 2023 года). При этом 62% от указанного количества приходится на десять субъектов РФ.

Возглавляет данный рейтинг Москва (3,4 тыс. шт.), в которой числится каждый шестой электрокар. Вдвое меньше парк электромобилей в Приморском крае (1,7 тыс. шт.), от которого немного отстает Иркутская область (1,64 тыс. шт.). Далее следует Краснодарский край (1,37 тыс. шт.), а замыкает пятерку лидеров Московская область (1,19 тыс. шт.).

Кроме них, в ТОП-10 российских регионов с наибольшим числом зарегистрированных электрокаров входят: Санкт-Петербург (0,99 тыс. шт.), Хабаровский край (0,88 тыс. шт.), Новосибирская область (0,7 тыс. шт.), Красноярский край (0,48 тыс. шт.) и Свердловская область (0,44 тыс. шт.).

Эксперты полагают, что скоро парк электромобилей в России начнет расти более активно - в первую очередь, благодаря началу их местной сборки. Так, в соответствии со Стратегией развития автомобильной промышленности, в 2023 году в нашей стране планировалось выпустить порядка 7,4 тыс. электрокаров, однако производители уже заявили, что соберут более 18,5 тыс. единиц. Таким образом, уже в 2024 году российский электропарк может вырасти чуть ли не вдвое. К 2025 году картина может измениться еще существеннее, потому что только в планах производителей значится выпуск более 52 тысяч электромобилей.

Свою лепту в развитие транспорта на электротяге внесет и господержка, которая оказывается строительству зарядных станций (субсидированное строительство), в том числе и в регионах.

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Фото: АВТОСТАТ