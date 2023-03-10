Продажи электромобилей Evolute в феврале выросли более чем вдвое

По итогам февраля 2023 года в России было реализовано 143 электромобиля отечественного бренда Evolute. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это в 2,3 раза превышает аналогичный показатель января.

Из общего количества проданных в последний зимний месяц электрокаров Evolute 117 единиц пришлось на седан i-PRO, а 26 – на кроссовер i-JOY. Также стоит отметить, что в феврале российская марка стала лидером на рынке новых электромобилей с долей более четверти (26%).

Свыше 70% реализованных автомобилей Evolute в феврале пришлось на Нижегородскую область (102 шт.). В Москве было продано 11 таких машин, в Подмосковье – 8, в Краснодарском крае – 6 и в Санкт-Петербурге – 3. В трех регионах РФ было реализовано по два электрокара Evolute, а еще в семи – по одному.

Всего же за два месяца нынешнего года объем продаж электромобилей Evolute составил 205 экземпляров, что тоже обеспечивает отечественному бренду лидерство на рынке. Совсем чуть-чуть уступает ему продукция немецкой марки Volkswagen (204 шт.), а замыкает ТОП-3 американская Tesla (145 шт.).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ