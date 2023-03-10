14 марта в России могут стартовать продажи внедорожников Tank

На 14 марта 2023 года назначена российская онлайн-презентация китайских внедорожников Tank 300 и Tank 500, сообщается в Телеграм-канале бренда.

Учитывая то, что предзаказы на эти модели через мобильное приложение открылись уже месяц назад, с середины февраля – логично предположить, что вместе с презентацией объявят и старт продаж. Тем более, что первые дилерские центры, заключившие договора с производителем, уже практически готовы принимать клиентов – в Москве (сразу три дилера) и Санкт-Петербурге (тоже три), в Нижнем Новгороде и Кемерово, в Мытищах, Челябинске и Воронеже. На официальном сайте Tank перечислены все адреса, и везде отмечено: «Скоро открытие».

В логотип бренда заложены две латинские буквы - «T» (TANK, технологии, тренды) и «U» (union — сообщество, users — пользователи). Вместе, по задумке производителя, их сочетание призвано отражать тесную связь между автомобилем и человеком.

В китайской линейке этого суббренда довольно большой модельный ряд внедорожников – Tank 600, Tank 700, Tank 800. С учетом нынешней геополитической ситуации в России и мире у них у всех довольно высокие шансы попасть на наш авторынок. В первое время «тэнки» точно будут привозить из Китая, но ничего не мешает производителю (Great Wall) начать сборку этих внедорожников на конвейере российского завода под Тулой.

Пока решено дать старт моделям Tank 300 и Tank 500. Про первый можно сказать, что – это рамный внедорожник в ретро-стиле. Некоторые называют его китайским ответом Jeep Wrangler, а его экстерьер часто сравнивают с внешностью Suzuki Jimny. Что касается его технических характеристик, то здесь важно, что автомобиль уже давали российским журналистам для тест-драйвов, и первые их впечатления можно увидеть, например, в нашем отдельном материале.

Ну, а Tank 500 многие считают конкурентом Toyota Land Cruiser 300 и Haval H9 (вероятно, из-за похожих размеров). Платформу, на которой построен Tank 500, китайцы называют «экстремально-внедорожной», его дорожный просвет – 224 мм. Еще известно, что этот представитель сегмента SUV способен преодолевать небольшие водоемы глубиной до 80 см.

Об остальном, вероятно, узнаем 14 марта – все ждут, что достоянием гласности станут цвета, комплектации, заявки об объемах поставок, информация о клиентских программах поддержки (если таковые планируются).

Сколько уже китайских автомобилей в России и кто на них ездит? Об этом читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Tank