Авторынок Литвы в феврале 2023 года вырос на 3%

Согласно предварительным данным портала AutoTyrimai (со ссылкой на информацию госпредприятия «Регитра»), в феврале 2023 года в Литве было реализовано 2190 легковых и легких коммерческих автомобиля - на 2,9% больше, чем год назад. Этот скромный рост (после январского падения на 8%) эксперты объясняют «улучшением доступности» некоторых автомобилей. При этом рынок новых легковых машин вырос на 6,6% до 2029 экземпляров, а легких коммерческих - упал на 28,4% до 161 единицы.

В марочном рейтинге на первой строчке осталась японская Toyota с результатом 381 проданный автомобиль. А вот на второе место неожиданно попал французский Peugeot (321 шт.). На третьем месте - Skoda с показателем 189 экземпляров. В премиальном сегменте лидировал Mercedes-Benz, дилеры которого сумели реализовать 77 автомобилей.

В модельном рейтинге лидером февраля стал Peugeot 208, проданный в количестве 151 экземпляра. В ТОП-3 вошли еще Toyota Corolla (122 шт.) и Peugeot 2008 (86 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей первенствовал Renault Master (30 шт.).

Число купленных литовцами электромобилей в феврале 2023 года выросло по сравнению с прошлогодним результатом: в стране зарегистрировано 107 автомобилей на электротяге (EV), что на 33,8% больше, чем год назад (80 шт.). Самым популярным в данном сегменте рынка был Volkswagen ID.3 (16 шт.).

Из ярких дебютов месяца эксперты отметили выход на литовский рынок электрических внедорожников Subaru Solterra и Audi 8 e-tron, а также появление среднего хэтчбека Peugeot 408.

В целом за январь - февраль 2023 года в стране зарегистрировано 4 513 новых легковых автомобилей, то есть на 3% меньше, чем за первых два месяца 2022 года (4 652 шт.).

Какие новинки пришли на российский рынок в феврале и какие ожидаются в марте - смотрите в «Календаре новинок».

Фото: peugeotlietuva.lt