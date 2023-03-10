16 марта в России открывается первый дилерский центр Kaiyi

Официальное открытие первого дилерского центра китайского бренда Kaiyi состоится 16 марта. Как сообщает пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр», местом его локации выбран поселок Московский (д. Картмазово) на 23-м километре Киевского шоссе.

В рамках презентации ДЦ «АвтоСпецЦентр Kaiyi Внуково» состоится пресс-конференция, в которой примут участие генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич и представители китайского бренда. Здесь же пройдет презентация новинки – автомобиля Kaiyi E5, который первым из модельной линейки выходит на российский рынок.

Напомним, производство седана Kaiyi E5 было налажено на калининградском заводе «Автотор» в конце января 2023 года. Он имеет одну из самых длинных колесных баз в сегменте (2700 мм) и полностью независимую переднюю и заднюю подвески. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с., в паре с которым предложены на выбор 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Основная интрига – цена Kaiyi E5. По некоторым данным, в базовом оснащении с механической коробкой передач она будет в районе 1,6 млн рублей, а в максимальной комплектации и с вариатором – порядка 2 млн рублей. Но пока официальной информации на этот счет не поступало. Также практически нет информации об опциях (для безопасности и в помощь водителю), которыми оснащают седан на «Автоторе», а их наличие и количество оказывают основное влияние на стоимость в целом. Опять же, по слухам, в автомобиле запланирован широкий набор систем в помощь водителю, 6 подушек безопасности, камеры панорамного обзора и многое другое.

Представители «Автотора», заявляя о своих планах на 2023 год, ранее рассказывали, что седан Kaiyi E5 недолго будет оставаться в одиночестве на российском рынке, скоро модельный ряд бренда пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro, а в середине года – флагманским X7 Kunlun.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Kaiyi