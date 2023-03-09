Geely Coolray – самый продаваемый автомобиль в Москве в 2023 году

По итогам двух месяцев 2023 года в Москве было реализовано 13,5 тыс. новых легковых машин – на 51% меньше, чем год назад. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Также они отмечают, что самым продаваемым автомобилем в столице за этот период является Geely Coolray.

Так, в январе – феврале нынешнего года эта модель была продана здесь в количестве 1346 единиц – в 9,1 раза больше, чем за два месяца 2022-го. При этом Geely Coolray является бестселлером московского авторынка уже третий месяц подряд (с декабря по февраль).

В тройку лидеров тут попадают еще два «китайца» – Haval Jolion (868 шт.; рост в 2,3 раза) и Chery Tiggo 7 PRO (828 шт.; рост в 2,8 раза). А за ее переделами оказывается лидер всего рынка РФ – LADA Granta (698 шт.; рост в 3,9 раза). Замыкает первую пятерку Geely Atlas Pro (516 шт.; рост в 4 раза).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых продаваемых новых легковых машин в Москве по итогам двух месяцев 2023 года вошли: Chery Tiggo 4 (447 шт.; рост в 4,7 раза), OMODA C5 (413 шт.), Chery Tiggo 8 PRO Max (340 шт.), Haval F7 (330 шт.; +42%) и EXEED TXL (282 шт.; рост в 2,9 раза).

Напомним, что в 2022 году лидером столичного авторынка стал Haval Jolion, а годом ранее этот титул принадлежал Kia Rio.

Во сколько обходится содержание этих (и не только) автомобилей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ