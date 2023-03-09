Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом приблизилась к 1 млн рублей

Средневзвешенная цена на автомобили с пробегом в России продолжает расти и в январе 2023 года уже вплотную приблизилась к 1 млн рублей. Если быть точным, то она составила 970 тыс. рублей - такую цифру озвучили 7 марта, в рамкаха онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Учитывая то, что покупательская способность населения не растет (для этого нет никаких предпосылок), все вопросы, связанные с предоставлением финансовых услуг, автобизнесу необходимо держать на особом контроле. Сегодня как никогда в автолизинге, автокредитовании, автостраховании важна слаженная партнерская работа банков и дилеров. Анализ текущей ситуации на рынке показывает, что особенно в регионах эта работа имеет огромный потенциал и массу точек роста для всех участников.

12 апреля агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве ежегодный форум, посвященный финансовым инструментам автомобильного рынка «FinAuto - 2023», где большой блок отведен работе на вторичном авторынке - с участием приглашенных экспертов; раздачей «кейсов», успешно показавших себя в крупных успешных холдингах; знакомством с удачными практиками (когда продавцы и финансисты нашли выгодные для обеих сторон точки соприкосновения). Отметим также, что выступления спикеров-экспертов будут содержать прогнозы, у каждого - по своей теме. Таким образом, форум будет представлять собой еще и мощный экспертно-аналитический «концентрат» от ключевых участников рынка.

Предварительная программа форума уже составлена, с ней можно ознакомиться здесь. Регистрируйтесь для участия, знакомьтесь с лучшими разработками и разработчиками, внедряйте в своем бизнесе наиболее эффективные инструменты. Совсем не обязательно набивать собственные шишки там, где уже есть опыт первопроходцев.

Формат участия - онлайн и офлайн. Для автодилеров при участии в офлайн-формате предусмотрены специальные условия.

Фото: АВТОСТАТ