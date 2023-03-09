Авторынок Узбекистана в 2022 году показал рекордный рост – на 87%

По данным Центра экономических исследований и реформ Узбекистана, количество первичных и вторичных регистраций легковых автомобилей в стране в 2022 году показало рекордный рост – на 87% до 1,4 млн единиц. Иными словами, это почти в два раза превысило показатели предыдущего года.

Первичные регистрации легковых автомобилей в Узбекистане составили свыше 312 тыс. единиц, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее. На вторичном рынке было продано 1,1 млн автотранспортных средств, что в 2,4 раза больше, по отношению к предыдущему году. Таким образом, вторичный рынок в 2022 году в 3,5 раза больше рынка новых автомобилей.

Такой значительный прирост вторичного рынка может быть связан с тем, что с 1 января 2022 года были отменены автомобильные сборы при оформлении купли-продажи автомобилей. Ранее только сбор в Республиканский дорожный фонд для бывших в эксплуатации автомобилей составлял от 6% до 11% БРВ за каждую лошадиную силу, и зависел от возраста автомобиля.

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Фото: uzautomotors.com