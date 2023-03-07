С начала года было произведено почти 70 тысяч легковых автомобилей

За два месяца 2023 года на автозаводах, расположенных в странах ЕАЭС, было собрано в общей сложности 69,7 тыс. легковых машин, предназначенных для российского рынка. Из них 29,7 тыс. единиц пришлось на январь, а 40 тысяч – на февраль. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года».

Также эксперты отмечают, что объем производства января – февраля оказывается на 62% меньше, чем за два месяца 2022 года. Однако, если рассматривать автопром (который в мае – июне 2022 года достиг своего критического минимума) более детально и глубоко, то его показатели демонстрируют медленный, но устойчивый поступательный тренд к росту.

Лидером по объему выпуска легковых автомобилей остается АВТОВАЗ, результат которого по итогам февраля составил 26,3 тыс. автомобилей (-2,3% к февралю 2022-го). За ним располагаются заводы «Хавейл Мотор» (3,7 тыс. шт.; -11,3%) и «Белджи» (3,5 тыс. шт.; +61,2%). В 3,5 раза нарастил свои показатели в феврале УАЗ (2,6 тыс. шт.), занявший четвертое место. Показатели остальных предприятий не дотянули до одной тысячи собранных машин.

Другие интересные факты о производстве, импорте, продажах и многом другом можно узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ