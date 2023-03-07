Доля электромобилей на российском рынке достигла 1% в феврале 2023 года

В последний месяц зимы на долю электромобилей пришлось ровно 1% от общего количества реализованных новых легковых автомобилей в РФ. Такие данные привели эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года».

Несмотря на низкий уровень продаж электрокаров в нашей стране, достигнутый результат оказывается рекордным. Для сравнения: год назад, в феврале 2022-го, доля электромобилей на российском рынке составляла всего 0,3%.

По данным АО «ППК»*, в прошлом месяце в России было реализовано 550 новых электромобилей – на 90% больше, чем в феврале 2022 года. Всего же за два прошедших месяца было продано 909 «электричек», что на 61% превосходит показатель января – февраля минувшего года.

В модельном рейтинге февраля лидирует отечественный электроседан Evolute i-PRO (117 шт.), на долю которого приходится 21% от всех проданных электромобилей. На втором месте по популярности у россиян находится Volkswagen ID.4 (82 шт.), на третьем – Tesla Model Y (59 шт.). В пятерку лидеров вошли еще Voyah Free (42 шт.) и Volkswagen ID.6 (29 шт.).

В ТОП-10 также присутствуют Evolute i-JOY (26 шт.), BMW iX (19 шт.), Hongqi E-HS9 (16 шт.), Skywell ET5 (15 шт.) и Zeekr 001 (15 шт.).

Стоит обратить внимание на то, что 7 из 10 перечисленных моделей – это новинки, которые появились на российском рынке совсем недавно. А две модели, как видно, принадлежат отечественному бренду Evolute.

Больше информации вы узнаете из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года», которая доступна здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ