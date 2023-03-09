На внедорожники УАЗ «Патриот» вернулась АБС

Ульяновский автозавод вновь начал оснащать внедорожники УАЗ «Патриот» антиблокировочной системой тормозов, которая была временно недоступна для флагманской модели. Как пишет портал Quto.ru, вместо немецкой фирмы Bosch электронные блоки на УАЗ теперь поставляет китайская APG. Доплачивать за наличие АБС покупателю не требуется: в единственной комплектации «Base Икар» стоимостью 1 млн 530 тыс. рублей эта система заявлена как базовое оборудование.

Напомним, в прошлом году Ульяновский автозавод из-за дефицита электронных компонентов наладил выпуск упрощенной версии модели «Патриот»: такие машины были лишены водительской подушки безопасности, АБС и системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, с решетки радиатора исчезла хромированная полоска, а в салоне прописался руль образца 2010 года.

Между тем, к концу 2023-го – началу 2024 года на УАЗ «Патриот» должны вернуться система курсовой устойчивости, а также подушки безопасности. Кроме того, в 2024 году Ульяновский автозавод планирует возобновить производство своих внедорожников с автоматической трансмиссией. Также в течение 2023 года предприятия планирует провести разработку модернизированного семейства «Патриот» с 6-скоростной механической коробкой передач и турбодизелем от китайского автоконцерна JAC. По неофициальным данным, речь идет о моторе JAC HFC4D мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки).

Фото: УАЗ