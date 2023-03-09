«ГАЗель Next» с новым турбодизелем поступила в продажу

Горьковский автозавод начал оснащать модели семейства «ГАЗель Next» новым турбодизелем, производство которого локализовано на мощностях литейного завода «Группы ГАЗ». Официальные цены на автомобили с новым двигателем пока не объявлены, поэтому дилеры устанавливают стоимость самостоятельно, пишет портал Wroom.ru. Например, бортовая «ГАЗель Next» с мотором GAZ G21 в одном из автосалонов стоит 3 млн 096 тыс. рублей, а за цельнометаллический фургон просят 3 млн 175 тыс. рублей.
По данным издания «Авторевю», новый мотор GAZ G21 является копией китайского турбодизеля Foton Aucan объемом 2,5 литра. Мощность двигателя составляет 150 л. с., а крутящий момент – 330 или 420 Нм в зависимости от исполнения. Пока двигатель сертифицирован по устаревшему экологическому стандарту «Евро-2».
Напомним, последние годы на коммерческие автомобили марки ГАЗ устанавливались импортные турбодизели Cummins ISF объемом 2,8 литра. Этот двигатель выпускается в Китае, но сама компания Cummins американская, поэтому после событий 2022 года поставки моторов оказались в «зоне риска».
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2023 года российские дилеры ГАЗ начали продажи городской версии «ГАЗели NN», которая вслед за «Соболь NN» получила односкатную ошиновку. Кроме того, в ноябре прошлого года ГАЗ представил перспективную электрическую модификацию микроавтобуса «ГАЗель e-City» вместимостью 16 пассажиров, серийное производство которой планируется начать в 2023 году для «Мосгортранса» и в дальнейшем для ряда других регионов.
Фото: ГАЗ