«ГАЗель Next» с новым турбодизелем поступила в продажу

Горьковский автозавод начал оснащать модели семейства «ГАЗель Next» новым турбодизелем, производство которого локализовано на мощностях литейного завода «Группы ГАЗ». Официальные цены на автомобили с новым двигателем пока не объявлены, поэтому дилеры устанавливают стоимость самостоятельно, пишет портал Wroom.ru. Например, бортовая «ГАЗель Next» с мотором GAZ G21 в одном из автосалонов стоит 3 млн 096 тыс. рублей, а за цельнометаллический фургон просят 3 млн 175 тыс. рублей.

По данным издания «Авторевю», новый мотор GAZ G21 является копией китайского турбодизеля Foton Aucan объемом 2,5 литра. Мощность двигателя составляет 150 л. с., а крутящий момент – 330 или 420 Нм в зависимости от исполнения. Пока двигатель сертифицирован по устаревшему экологическому стандарту «Евро-2».