Бывший завод Total в России начнет выпуск смазочных материалов под брендом Lemarc

Завершился процесс трансформации бывшего российского подразделения французского энергетического концерна Total. Новое наименование компании в России – ООО «Топ Лубрикантс», сообщает пресс-служба производителя.

Производство и продажу смазочных материалов «Топ Лубрикантс» продолжит под брендом Lemarc. В настоящее время компанией ведутся работы по перезапуску производства моторных, трансмиссионных и индустриальных масел для российского рынка и ближайшего зарубежья на мощностях завода в Ворсино Калужской области, ранее принадлежавшего французской компании.

Компания уже во втором квартале 2023 года предоставит возможность потребителям приобрести смазочные материалы под брендом Lemarc в России. Новые продуктовые линейки будут обладать широким набором современных допусков и одобрений мировых лидеров рынка автомобилестроения. Предприятие планирует ежегодно производить до 75 тыс. тонн смазочных материалов.

Фото: «Авторевю»