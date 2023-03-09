Кроссовер Hyundai Creta получил «черную» спецверсию

Кроссовер Hyundai Creta получил новую спецверсию, которая будет доступна только в одной стране – в Индонезии. Появление новинки приурочено к первому юбилею «Креты» на местном рынке, а ее стоимость составляет от 350 млн индонезийских рупий (1,7 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Motor.ru.

Новая Hyundai Creta Dynamic Black Edition отличается черным кузовом, черной радиаторной решеткой, затемненными логотипами и дисками, а также тонировкой. Чуть ли не единственный выделяющийся элемент в декоре – хромированные дверные ручки.

Новая спецверсия основана на одной из топовых комплектаций Hyundai Creta. В оснащение такого кроссовера входят климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, а также мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный «атмосферник» 1.5 мощностью 115 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

Напомним, в России до недавнего времени продавалась Hyundai Creta с другим дизайном – вариант с радиаторной решеткой в стиле «старшего» Tucson до нашего рынка так и не добрался. Несмотря на то, что Hyundai официально не объявляла об уходе из России, бизнес компании в стране поставлен на паузу. Завод в Санкт-Петербурге, с конвейера которого сходили Creta и Solaris, находится в простое, а у калининградского «Автотора», выпускавшего остальные модели марки, а также Genesis, теперь новые партнеры – китайские.

Фото: Hyundai Indonesia