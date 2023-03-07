Линейка электромобилей «Атом» получит две базовые модели

Первый автомобиль российской компании «Кама» получит название «Атом» и будет оснащаться электрической силовой установкой. По планам, продуктовая линейка «Атом» включает модели Duo, Family, а также версии для такси и доставки, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана. Электромобили будут иметь запас хода до 500 км, максимальную скорость – 170 км/ч. Производитель обещает энергоэффективность электромобилей в 0,14 кВт/км. «Атомы» будут поставлять с операционной системой АТОМ OS, которой можно управлять при помощи приложения на смартфоне.

По предварительным прогнозам, использоваться электрокары «Атом» начнут с 2024 года, а прототип будет создан уже к маю 2023 года. Как отмечал ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, в мире наметились тенденции по использованию новых источников энергии, и компания готова к технологическим изменениям. КАМАЗ поддержит создание нового электротранспорта и будет содействовать развитию направления.

Напомним, ранее «Кама» достигла предварительных договоренностей с «Росатомом», согласно которым он будет поставлять для электрокаров аккумуляторы, чей выпуск планируется наладить на будущем заводе на территории Балтийской АЭС в Калининградской области.

Фото: «Кама»