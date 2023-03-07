Доля импортных автомобилей на рынке РФ в феврале выросла вдвое

За два месяца 2023 года в Россию было ввезено почти 50 тыс. новых легковых автомобилей – на треть больше, чем годом ранее. Об этом стало известно в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года».

Также эксперты агентства отмечают: если в январе объем импорта составлял 25,4 тыс. единиц, то в феврале – 23,9 тыс. машин. Автоэксперты Сергей Удалов и Сергей Целиков пришли к выводу, что импорт новых легковых автомобилей стабилизировался. И если показатели останутся на уровне 24 – 25 тысяч автомобилей в месяц, то к концу года будет ввезено в общей сложности около 300 тысяч машин.

По итогам февраля на долю ввезенных новых легковых автомобилей пришлось 40% от общего объема продаж (из них 11% – это так называемый альтернативный импорт). При этом еще год назад, в феврале 2022 года, на долю импорта приходилось лишь 19% реализованных новых машин. Таким образом, за год этот показатель увеличился вдвое.

Чаще всего новые легковые автомобили везут из Китая, доля которых в феврале нынешнего года составила 64,1%. На втором месте находится Казахстан (16,6%), на третьем – Беларусь (4,6%).

Более подробно о ситуации на рынке в конце зимы вы можете узнать после просмотра видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ