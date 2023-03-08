Российский авторынок в феврале 2023 года занял шестое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в феврале 2023 года продолжил падение, остался на шестом месте в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 206 210 машин (+2,8%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 130 365 машин (+17,5%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), двузначный рост фиксируется пятый месяц подряд и обусловлен, в частности, действием мер по субсидированию покупки экологически чистых машин. Третий результат показала Франция – 126 237 проданных автомобилей (+9,4%).

Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 74 441 автомобиль (+26,2%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в последнем зимнем месяце вырос на 19,2% и составил 74 001 машину. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря на высокую положительную динамику, нынешний результат продаж все еще на четверть ниже уровня «допандемийного» февраля 2020 года.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам февраля составил 56 148 единиц (-43,4%).

Более подробно о ситуации на российском авторынке рассказали наши эксперты в ходе прошедшего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года», видеозапись которого доступна здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ