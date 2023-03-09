Белорусский авторынок в феврале 2023 года упал в 3,3 раза

Белорусский авторынок в феврале составил 945 машин, что на 69,5% ниже показателя годичной давности. По итогам двух месяцев 2023 года в республике был продан 1701 новый легковой автомобиль – на 68,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Безусловным рекордсменом продаж в последнем зимнем месяце остается Geely, которая реализовала 658 автомобилей и заняла долю в 69,6%. В тройку лидеров также вошли марки LADA и Audi.

Как отмечают в БАА, количество активных игроков на рынке новых легковых автомобилей по-прежнему оставляет желать лучшего. Если в январе новые легковые машины белорусам продавали 11 автомобильных брендов, то в феврале их стало на один меньше. Тем не менее, уже в третьем квартале 2023 года на белорусском авторынке появиться новые игроки, приход которых увеличит как количество брендов, так и количество предлагаемых потенциальным покупателям моделей. Основным конкурентом для рынка производимых в стране и ввозимых официальными дилерами легковых автомобилей по-прежнему является «неорганизованный» рынок ввоза автомобилей физическими лицами с использованием законодательных льгот.

Фото: toyota.by