Эксперты рассказали о рисках при покупке автомобиля, ввезенного из-за рубежа

Российские покупатели столкнулись с трудностями при регистрации автомобилей, ввезенных в страну из-за рубежа. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие еще риски существуют при покупке таких машин и каким образом можно их избежать.

По словам директора департамента по выкупу автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» и ГК «Автодом» Владимира Желобова, Росстандарт отзывает СБКТС по тем автомобилям, которые ввезены с нарушениями. Это может быть занижение стоимости автомобиля, частичная декларация затрат, сокрытие расходов на перевозки. Для того, чтобы не столкнуться с аннулированием данного свидетельства, важно покупать автомобили у надежных поставщиков. Стоит помнить, что весь процесс льготной растаможки предназначен для граждан тех республик, из которых ввозятся автомобили, а не для их перепродажи в других странах (в том числе в России). Также при покупке автомобиля за рубежом можно приобрести машину, которая будет находиться в базе розыска Интерпола. Такие автомобили появляются на рынке РФ, и их покупка несет за собой существенные риски.

«Самый большой риск при покупке автомобиля за рубежом через посредников – остаться без автомобиля и без денег, отправленных поставщику. И такая ситуация характерна не только для автомобильного рынка, но и для многих других потребительских сегментов. Советуем в данном случае работать с опытными поставщиками, имеющими положительную историю доставок и довольных клиентов, а также привлекать юристов для подписания договоров», – говорит руководитель отдела параллельного импорта ГК «Прагматика» Андрей Чекуров.

В свою очередь, директор по развитию компании «АВТОПОЛЕ» Сергей Вайнер отмечает, что в самом начале параллельного импорта стало понятно, что схема покупки на физическое лицо, а затем перепродажа юрлицу связана с финансовыми и налоговыми рисками. Налоговые риски возникают у физического лица, который продал автомобиль юридическому лицу, также они возникают у юридического лица, который купил машинцу физлица, так как там нет НДС и в конечном итоге риски появляются у конечного потребителя.

«Мое личное мнение – автомобили, ввезенные в страну неофициально, в текущих условиях покупать не стоит. Но тут каждый сам решает для себя – готов ли рисковать своими деньгами и нервами. Поэтому единственная (и то, не на сто процентов работающая) рекомендация – покупать у крупных известных игроков. А еще лучше – принять новую автобрендовую реальность и покупать автомобили, официально присутствующие на российском рынке, не пытаясь найти себе приключений на одно место», – резюмирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

Подробнее о том, как избежать рисков при покупке автомобиля, ввезенного из-за рубежа, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ

