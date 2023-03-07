За 2 месяца 2023 года в России было продано около 130 тысяч автотранспортных средств

В январе – феврале нынешнего года объем реализации новых автотранспортных средств в нашей стране составил 128,9 тыс. штук – на 42% ниже, чем за 2 месяца 2022-го. Такие данные* привели эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года».

Порядка 80% от этого количества пришлось на сегмент легковых машин. Так, по итогам 2 месяцев в РФ было продано 101,4 тыс. новых легковых автомобилей – на 45% меньше, чем за тот же период прошлого года. Отрицательная динамика коснулась и легкой коммерческой техники (LCV), объем реализации которой составил 9,3 тыс. единиц (-50%).

А вот в двух других сегментах наблюдается рыночный рост. Если объем продаж новых грузовиков в январе – феврале 2023-го увеличился на 5% (до 15,5 тыс. шт.), то автобусов – на 12% (до 2,7 тыс. шт.).

Что еще произошло на российском авторынке в последний месяц зимы? Об этом вы можете узнать в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года», трансляция которого доступна на канале Автостат ТВ.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ