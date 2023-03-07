АВТОВАЗ утвердил стратегию развития до 2030 года

На Совете директоров АВТОВАЗа утверждена стратегия развития компании до 2030 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Подробностей о ней пока нет, известно лишь, что она позволяет расширять модельный ряд автомобилей, в том числе за счет бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, который недавно перешел в собственность российской компании. В результате получился крупный холдинг, состоящий из трех базовых промплощадок (Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург), пишет издание «За рулем».

Напомним, АВТОВАЗ планирует возобновить производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором полугодии 2023-го. Предполагается поэтапная постановка на производство новых моделей LADA сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны. В настоящее время АВТОВАЗ ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами из Китая.

Кроме того, в конце года на предприятии «ЛАДА Ижевск» планируется выпустить опытную партию электромобиля e-Largus. А серийное производство этой модели, как ожидается, начнется в начале 2024-го.

Вместе с тем АВТОВАЗ продолжает разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO, которое будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-версия. Производство новинки должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta. Также АВТОВАЗ рассматривает возможность разработки нового полноприводного кроссовера LADA – решение о запуске такой модели будет приниматься Советом директоров компании в 2023 году.

Фото: АВТОВАЗ