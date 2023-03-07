«Автотор» будет переоснащать подержанные автомобили в электрокары

Калининградский завод «Автотор» весной протестирует технологию по замене двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на электродвигатель в автомобилях, уже бывших в эксплуатации. Об этом газете «Известия» сообщил основатель и основной владелец холдинга Владимир Щербаков, по словам которого, речь идет о запуске программы ремоторизации действующего автопарка Калининградской области. «Автотор» заключил контракты с компаниями, применяющими технологию ремоторизации в Китае и Корее. Сейчас инновационно-технологический центр завода дорабатывает эти конструкторские решения, чтобы довести их до стадии производства, рассказал В.Щербаков.

Тестовое переоснащение будет происходить на корейских моделях автомобилей из автопарка самого «Автотора». Но ремоторизацию, в принципе, можно будет осуществить на автомобилях любой модели, вне зависимости от производителя и года выпуска, — технологии позволяют это сделать, подчеркнули в компании.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в четвертом квартале 2023 года «Автотор» планирует выпустить «пилотную» партию нового электромобиля собственной разработки, а в первом квартале 2024-го начать промышленное производство новинки. В перспективных планах «Автотора» – выпуск широкой линейки электромобилей, ориентированных на различные сегменты рынка. Уже в 2023 году планируется запуск 7 новых заводов, инвестиции в которые составят более 5,7 млрд рублей (100 млн евро). На этих предприятиях планируется выпуск электромобилей и автокомпонентов, включая производство роботизированной техники, электродвигателей, тяговых батарей, инверторов, подрамников, жгутов проводов, производство систем вентиляции, отопления и кондиционирования, пластмассовых изделий, компонентов из пластика, изготовление бамперов, сидений, систем выпуска отработанных газов, систем помощи водителю и др. На производственной площадке будет также организовано цветное литье и механообработка.

Фото: «Автотор»