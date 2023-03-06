АЕБ: российский авторынок в феврале 2023 года снизился на 62%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале сократились на 62,1% до 41851 машину. По итогам двух месяцев 2023 года российский авторынок составил 74350 автомобилей (-62,5%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам февраля составил 56148 единиц, что на 43,4% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. С начала года в России было реализовано 101378 легковых машин – на 45,2% меньше, чем в январе-феврале 2022 года.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA – в прошлом месяце россияне приобрели 21558 этих автомобилей (+13,6%). Среди иномарок самым популярным остается китайский бренд Chery, чей результат составил 6833 машины (рост в 2,2 раза). Третью строчку рейтинга продаж занимает Haval с показателем 5039 проданных автомобилей (+56,9%). Далее следует Geely, чьи модели выбрали 3257 покупателей (+78,4%). Автомобили Kia разошлись в количестве 3170 экземпляров, что 74,8% меньше по сравнению с прошлым годом. В ТОП-10 лидеров российского авторынка по итогам февраля также вошли Hyundai (2544 шт., -74,6%), EXEED (2093 шт., рост в 3,3 раза), OMODA (1822 шт.), Toyota (1438 шт., -80%) и УАЗ (720 шт., -28%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ