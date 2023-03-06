«Автотор» планирует наладить выпуск коммерческих автомобилей

Калининградский завод «Автотор» планирует наладить производство небольших грузовиков и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале, однако под какими брендами планируется начать выпуск коммерческой техники, не уточнил.

Напомним, в январе 2023 года «Автотор» начал серийное производство автомобилей китайской марки Kaiyi. Первой моделью стал седан С-класса под названием E5, который поступит в продажу в первом квартале нынешнего года. Инвестиции «Автотора» в модернизацию производственной линии для выпуска автомобилей Kaiyi E5 составили более 100 млн рублей. Затем модельный ряд Kaiyi в России пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro, а в середине года – флагманским X7 Kunlun. Кроме того, в настоящее время «Автотор» ведет активные переговоры о сотрудничестве как минимум с двумя другими автопроизводителями из Китая. По неофициальным данным, речь идет о BAIC и Dongfeng.

Как сообщал ранее председатель совета директоров «Автотор Холдинга» Валерий Горбунов, в 2023 году калининградский завод планирует выпустить от 70 тысяч до 100 тыс. машин, из которых 30 тысяч придется на автомобили марки Kaiyi.

Фото: «Автотор»