У российских дилеров появился кроссовер Hyundai ix35 из Китая

На большинстве мировых рынков Hyundai уже давно не использует индекс ix35, но в Китае он сохранен. Последний раз кроссовер обновляли в 2020 году – тогда у него полностью изменился дизайн передней части и кормы. ix35 стал агрессивнее, вся светотехника – диодная, а задние фонари сделаны в виде единого блока во всю ширину автомобиля.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный атмосферный 2-литровый мотор мощностью 160 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

В салоне установлена мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма, на который также выведено управление климат-контролем. В топовых версиях – кожаный салон, панорамный люк в крыше, боковые подушки безопасности, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ, российские дилеры Hyundai начали продажи кроссоверов Tucson в новом исполнении N Line, которые поступили по официальному каналу корейской компании и обеспечены фирменной гарантией. Партия состоит из порядка 350 автомобилей, причем основная часть из них, судя по VIN-коду, была выпущена в прошлом году на калининградском заводе «Автотор», оставшиеся машины поставлены по импорту из Южной Кореи. Цены на новинку варьируются от 3 млн 650 тыс. рублей до 4 млн 600 тыс. рублей, в зависимости от комплектации и дилера.

Фото: www.autohome.com.cn