Итоги первой недели весны: рекордный за год уровень продаж автомобильной техники

За период с 27 февраля по 5 марта (9-я неделя) 2023 года в России было реализовано 21 902 единицы новой автомобильной техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, этот показатель является рекордным за последний год.

Напомним, более высокие объемы продаж наблюдались со 2-й по 9-ю недели прошлого года, а начиная с 10-й недели (14 – 20 марта) они всегда были меньше. Наибольший результат с тех пор был зафиксирован только в последнюю (52-ю) неделю 2022 года – 21 408 штук.

Что касается итогов первой недели весны (9-й по счету) в нынешнем году, то чуть более 80% реализованных за этот период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили (17 633 шт.). Около 12% проданной техники относится к грузовым машинам (2 516 шт.), примерно 7% – к LCV (1 460 шт.). Оставшиеся немногим более 1% – это автобусы (293 шт.).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ