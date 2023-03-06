Кроссовер Geely Okavango поступил в продажу в России за 3,2 млн рублей

На российском авторынке появился семиместный кроссовер Geely Okavango, который официально в нашей стране не представлен. Модель доступна в комплектации Flagship по цене 3,2 млн рублей, пишет «Российская газета».
Под капотом Geely Okavango установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 177 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой переднего привода.
В оснащение модели, помимо прочего, входят антипробуксовочная система тормозов, 18-дюймовые легкосплавные диски, электропривод зеркал и багажной двери, климат-контроль, круиз-контроль, камера кругового обзора, обогрев боковых зеркал, салон из кожзама. Салон имеет компоновку «2+3+2».
Кроссовер Geely Okavango в нынешнем исполнении был представлен в сентябре 2021 года. Габариты автомобиля составляют 4835 x 1900 x 1780 мм, колесная база равна 2815 мм. Клиренс – 190 мм.
Фото: autohome.com.cn