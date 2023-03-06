Кроссовер Geely Okavango поступил в продажу в России за 3,2 млн рублей

На российском авторынке появился семиместный кроссовер Geely Okavango, который официально в нашей стране не представлен. Модель доступна в комплектации Flagship по цене 3,2 млн рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом Geely Okavango установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 177 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой переднего привода.