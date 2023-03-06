В России появился китайский лимузин Hongqi H9+ за 18,9 млн рублей

На российском авторынке появился лимузин представительского класса Hongqi H9+, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость самого дорогого в истории Китая люксового седана составляет 18,9 млн рублей, сообщает пресс-служба «Авилона».
Премиальный лимузин Hongqi H9+, длиной 5337 мм, оснащен бензиновым турбодвигателем V6 объемом 3 л, который развивает 272 л.с. и работает в связке с задним приводом.
Кузов Hongqi H9+ выполнен в представительском цвете «черный бриллиант», который сочетается с двухцветным салоном «графитовый грейдж». Сиденья из кожи и подлокотники украшает строчка ручной работы.
В оснащение автомобиля входят приветственный свет «Крылья Хончи» и передние приветственные огни Wings of Dream, генератор отрицательных ионов кислорода и проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью (AR HUD). Для удобства пассажиров задние двери оснащены электрическим механизмом с защитой от защемления и двойными боковыми шторками безопасности, в сиденьях предусмотрена функция массажа. Для безопасности водителя и пассажиров автомобиль оснащен встроенным регистратором, системой предупреждения о выходе из полосы движения, системой мониторинга слепых зон, состоянием водителя и предупреждением об опасности столкновения.
Фото: «АВИЛОН»