В России появился китайский лимузин Hongqi H9+ за 18,9 млн рублей

На российском авторынке появился лимузин представительского класса Hongqi H9+, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость самого дорогого в истории Китая люксового седана составляет 18,9 млн рублей, сообщает пресс-служба «Авилона».

Премиальный лимузин Hongqi H9+, длиной 5337 мм, оснащен бензиновым турбодвигателем V6 объемом 3 л, который развивает 272 л.с. и работает в связке с задним приводом.

Кузов Hongqi H9+ выполнен в представительском цвете «черный бриллиант», который сочетается с двухцветным салоном «графитовый грейдж». Сиденья из кожи и подлокотники украшает строчка ручной работы.