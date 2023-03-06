Продажи новых автобусов в феврале 2023 года снизились на 3%

По итогам февраля в России было реализовано 1 431 новый автобус – на 3% меньше, за тот же месяц 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Более трети (37%) от этого количества пришлось на отечественную марку PAZ. Так, в последний зимний месяц объем продаж новых «пазиков» составил 524 единицы, что на 25% меньше, чем в феврале прошлого года. Далее в рейтинге располагаются еще три российских бренда – LIAZ (290 шт.; рост в 2,3 раза), Volgabus (126 шт.; +94%) и NEFAZ (125 шт.; +81%). Замыкает первую пятерку белорусский MAZ (110 шт.; -45%).

Среди моделей отметку в 100 реализованных автобусов по итогам февраля 2023 года тоже преодолели пять участников рейтинга. Лидирует здесь PAZ 3205 с показателем 215 экземпляров. На втором месте находится LIAZ 5292 (191 шт.), за которым следуют два представителя Павловского автозавода – PAZ 4234 и PAZ 3204 (154 и 126 шт. соответственно). Последним в ТОП-5 финиширует NEFAZ 5299 (125 шт.).

Более детально итоги февраля 2023 года подведем в рамках очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 марта, в 10-00 по московскому времени. Подробную информацию об этом можно получить тут: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Telegram-канал правительства Иркутской области