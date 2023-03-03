Продажи новых грузовиков в феврале 2023 года выросли на 3%

В сегменте новых грузовых автомобилей на российском рынке четвертый месяц подряд эксперты отмечают рост. Так, в феврале 2023 года в нашей стране было реализовано 8 625 новых грузовиков, что на 3% больше, чем год назад. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных АО «ППК»*.

Несмотря на то, что китайские грузовики заняли уже более половины рынка новых грузовиков, в марочном рейтинге лидерство сохраняет отечественный бренд KAMAZ. В феврале его результат составил 2 020 штук (-37,9% к февралю 2022-го), что соответствует доле рынка в 23,4%. При этом год назад данный показатель был равен 38,9%.

На второй позиции оказался китайский SITRAK, которого год назад на российском рынке еще не было. А сейчас с результатом в 1 476 экземпляров он сразу сумел занять более 17% рынка. Третье, четвертое и пятое места – тоже у представителей китайского автопрома: Shacman/Shaanxi (1 180 шт.; рост в 4,2 раза), FAW (802 шт.; рост в 9,5 раза) и Howo (565 шт.; рост в 2,5 раза).

А вот среди моделей лидерство по итогам февраля завоевал китайский SITRAK C7H, который был продан в количестве 1 476 единиц. Ближайших конкурентов он оставил далеко позади себя. Какие это модели? Об этом читайте в специально подготовленном пресс-релизе.

Более детально итоги февраля 2023 года подведем в рамках очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 марта, в 10-00 по московскому времени. Подробную информацию об этом можно получить здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: FAW