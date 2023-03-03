«АВТОСТАТ Оперативка»: февральские итоги авторынка подведем 7 марта

Очередной прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка» (оперативная информация по авторынку России: итоги февраля 2023 года) пройдет 7 марта, в 10-00 по московскому времени.

В рамках этого мероприятия эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов и Сергей Целиков поделятся ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в последний зимний месяц. В частности, будут рассмотрены итоги продаж как по легковым, так и по коммерческим автомобилям.

Уже известно, что реализация новых легковых машин в феврале сократилась на 43%, LCV – на 48%. При этом продажи грузовиков, наоборот, выросли (+3%). А что происходит на вторичном рынке? Об этом тоже расскажут наши эксперты, равно как и о ценах, автокредитах и импорте. Также вы можете задать свои вопросы экспертам и получить ответы на них в ходе эфира.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ