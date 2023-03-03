АВТОВАЗ в 2023 году планирует выпустить до 100 тысяч автомобилей LADA Vesta, если позволит ситуация на рынке. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, отметив, что для удовлетворения спроса на предприятии не исключают даже введения дополнительных воскресных смен на линии №1, где производится флагманская модель.

По словам главы АВТОВАЗа, с расширением линейки комплектаций и появлением на LADA Vesta 16-клапанного двигателя, начиная с июня эта линия, как ожидается, будет работать на полную мощность, которая составляет 60 автомобилей в сутки. При этом 40 машин из этого количества будет приходиться на LADA Vesta, оставшиеся 20 – на LADA Largus. На сегодняшний день уровень локализации LADA Vesta составляет порядка 85%, однако с появлением в 2024 году модификаций с АКП этот показатель несколько снизится.

Напомним, сегодня, 3 марта, АВТОВАЗ начал серийный выпуск LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти. Цены и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в мае этого года.

Фото: АВТОВАЗ