Продажи новых LCV в феврале 2023 года сократились на 48%

За февраль в нашей стране было продано 5 107 экземпляров новой легкой коммерческой техники (LCV), что на 48,2% меньше, чем в феврале 2022-го. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером в данном сегменте остался отечественный GAZ, которому принадлежит свыше половины (54%) от общего объема рынка. Так, в последний месяц зимы в РФ было реализовано 2 772 легких коммерческих автомобиля этой марки (-37,7% к февралю 2022-го). На втором месте расположился другой российский бренд – УАЗ (964 шт.; +0,7%).

Третья строчка в марочном рейтинге принадлежит американскому Ford (309 шт.; -83%), который сохранил лидерство среди иномарок. В ТОП-5 по объемам продажи новых LCV за февраль нынешнего года попали еще отечественная LADA (304 шт.; -73,8%) и корейский Hyundai (169 шт.; +111,3%). Из оставшихся марок только две сумели перешагнуть порог в 100 реализованных машин – Sollers (144 шт.) и Mercedes-Benz (116 шт.; -10,8%).

О том, какие модели легких коммерческих машин, стали самыми продаваемыми в последний месяц зимы, можно узнать здесь.

Более детально итоги февраля 2023 года подведем в рамках очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 марта, в 10-00 по московскому времени. Подробную информацию об этом можно получить по ссылке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ГАЗ